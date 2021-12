4 types de massage en duo que vous pouvez faire

Il est important pour une personne de se sentir bien dans sa peau. Pour cela, vous pouvez passer par plusieurs moyens tels que la relaxation. Parmi ces différentes méthodes de relaxation, la plus sollicitée est le massage. Certains couples trouvent intéressant de le faire à deux et pour cela, ils se rendent dans les instituts de massage en duo. Découvrez dans les prochaines lignes de cet article, 4 types de massage en duo que vous pouvez essayer en France.

Le massage suédois

Il s’agit une technique de massage visant à dissoudre les tensions. Son concept vient du maître d’escrime Henrik Ling depuis le début du XIXᵉ siècle. Le massage suédois fait partie des massages faits avec manuellement avec de l’huile. Il est réputé pour sa lutte contre les tensions artérielles. Si vous voulez faire un massage en duo à Nice ou dans plusieurs autres localités de la France, vous pouvez choisir celui-ci.

Avec votre partenaire, vous pouvez choisir une fréquence commune pour le faire chez le masseur-kinésithérapeute le plus proche. Cela vous permettra, à vous et à votre partenaire de vous relaxer et de donner une bonne santé à vos muscles.

Le massage californien

Le « toucher du cœur » ou encore le massage californien fait partie de ceux les plus connus et les plus appliqués par les masseurs. La plupart des professionnels dans ce domaine savent le faire, car cela est beaucoup demandé par les clients. Ce type de massage peut également se faire en duo. Le toucher du cœur est sollicité lui aussi pour ses bienfaits dont :

l’amélioration de la circulation sanguine ;

les relaxations corporelles ;

le soulagement de certaines douleurs.

En duo, après quelques passages chez le spécialiste, vous et votre partenaire pourrez bénéficier de ces avantages. Pour cela, un tour dans un institut de massage en duo vous sera utile au moins une fois par semaine. Cette technique vous sera certainement utile si vous respectez la fréquence prescrite par le masseur.

Le massage lomi-lomi

D’origine hawaïenne, le massage lomi-lomi est appliqué dans la huna qui est une philosophie du territoire. Comme plusieurs autres massages, celui-ci est centré sur la relaxation du corps, la circulation sanguine et également le soulagement des douleurs articulaires et musculaires.

Les masseur-kinésithérapeutes les appliquent en duo pour celui-ci. Si vous avez l’habitude de le faire seul et que vous voulez une compagnie cette fois, cela est possible.

Le massage des tissus profonds

C’est une technique qui permet le relâchement des muscles. Le massage des tissus profonds est fait sans huile avec une légère intensité. Les mouvements que fait le masseur sont lents, mais profonds, d’où son nom le massage des tissus profonds. Le spécialiste se concentre sur les muscles afin de les aider à se nourrir. Pour ce type de massage, vous et votre partenaire allez souvent ressentir de légères douleurs puisque l’intensité peut parfois être forte.

Mais, dès votre sortie, vous pourrez déjà récolter les effets positifs. Comme plusieurs couples en France, vous pouvez faire cela et respecter la fréquence afin de bénéficier des avantages vous deux.