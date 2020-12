A la découverte de la pierre de lune lithothérapie !

Achetez un bijou avec pierre de lune pour ses vertus

Autrefois, nos ancêtres utilisaient la pierre de lune dans le cadre de la divination. D’ailleurs, celle-ci était considérée comme la pierre des déesses. Aujourd’hui, certaines civilisations soutiennent le fait qu’il s’agit d’une pierre sacrée. En plus de son apparence, cette pierre séduit plus d’un pour sa vertu d’influencer le sentiment de l’amour.

Historique de la pierre de lune

Pierre incolore de la famille de feldspath, la pierre de lune émet des reflets allant du blanc au bleu. Il est même possible d’apercevoir des reflets jaunes. La pierre doit ces reflets à sa structure cristalline, produisant un effet optique appelé : Adularescence. On parle ici d’un sobre reflet glissant sur l’intégralité de la surface de la pierre au fur et à mesure qu’on modifie l’angle de vue.

La pierre de lune a fait son apparition au début du 19e siècle, à l’initiative de Jean-Claude Delamétherie. Au début du 21e siècle, l’État de la Floride aux États-Unis l’a déclarée en hommage au premier pas posé sur la lune en 1969. Actuellement, la pierre s’utilise dans le cadre de la joaillerie, notamment pour faire des cabochons, des colliers, des bracelets ou encore des boucles d’oreille.

Par ailleurs, les gens apprécient autant la pierre de lune lithothérapie qui correspond à la candeur de l’enfance. Elle véhicule le bonheur conjugal, en agissant sur le corps mental et astral de celui ou celle qui la porte. En effet, la pierre de lune harmonise les émotions pour ainsi favoriser la réconciliation. Sur le plan sensuel, elle stimule la sensibilité, la créativité et la douceur.

Où acheter sa pierre de lune ?

Au vu des vertus de la pierre de lune, la vente de celle-ci augmente de façon exponentielle. Sur cette base, d’innombrables boutiques en ligne de vente de pierre de lithothérapie ont vu le jour. Cependant, il n’est pas conseillé de faire l’achat sur n’importe laquelle d’entre elles. Vous devez étudier certains paramètres au risque de tomber sur un site, proposant de fausses pierres de lune.

Privilégiez un point de vente spécialisé dans le domaine de la lithothérapie. Choisissez de préférence celui qui propose des pierres taillées en pendentif ou montées sur des bagues par exemple. Ainsi, vous recevez un projet prêt à l’usage ; nul besoin de trouver un bijoutier et encore moins un lapidaire pour le façonner à votre goût. L’étendue du catalogue du commerçant est aussi un critère déterminant.

Sur ce, la boutique en ligne Ô Pierre De Lune est votre meilleure option. Elle propose une large gamme de bijoux bénéficiant de la présence de pierres semi-précieuses et pierres naturelles. Entouré de personnels maîtrisant parfaitement la lithothérapie, ce magasin saura vous guider vers des ornements spéciaux, adaptés à votre astrologie ainsi que votre personnalité.