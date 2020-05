A quoi servent les foulards ou turbans chimio ?

Bien choisir ses foulards ou turbans chimio

D’un des effets secondaires les plus visibles sur une femme lors d’un cancer est la perte de cheveux à cause de la chimiothérapie. De nos jours, il existe plusieurs solutions pour aider la femme à retrouver sa féminité dont le port d’un turban ou foulard chimio.

Quelques raisons de porter des foulards ou turbans chimio

La chimiothérapie est un traitement médical proposé aux personnes atteintes d’un cancer. Bien qu’elle soit efficace, les effets secondaires peuvent avoir un impact psychologique. La perte des cheveux est un des effets indésirables de cette thérapie. Pour les femmes, c’est difficile de surmonter cette situation. Le port d’une prothèse capillaire ou d’un foulard chimio permet de limiter l’impact psychologique de cette maladie. Les foulards et turbans chimio ont particulièrement des bienfaits médicaux intéressants, car ils permettent de prendre temporairement le rôle occupé par les cheveux. Porter un foulard chimio est avantageux dans le fait qu’il permet de mettre en avant sa féminité après la perte de cheveux. Pour les femmes atteintes d’un cancer, la chute les cheveux est une épreuve difficile à surmonter. Grâce au foulard ou turban chimio, les regards des gens ne se portent plus vers le crâne de la personne mais vers le joli foulard. C’est tout l’intérêt d’opter pour un foulard séduisant. A ce sujet, différents modèles sont disponibles sur turbans-perruques.com .

A part son utilité visuelle et psychique, porter un foulard chimio aide à mieux protéger le cuir chevelu contre les agressions extérieures. A savoir que les cheveux protègent le crâne des rayons UV. C’est aussi le cas pour le foulard ou turban chimio. Ces accessoires ont également l’avantage de protéger la femme du froid et des pathologies de la peau.

Comment choisir le foulard ou turban le plus adapté ?

Il est capital de choisir un foulard chimio adapté à ses besoins. Pour cela, de nombreux éléments sont à prendre en compte. Par exemple, il est judicieux de privilégier un foulard qui ne contient pas ni élastique ni piqûres, car le cuir chevelu devient plus sensible après une chimiothérapie. Par ailleurs, la matière de fabrication de l’accessoire est également importante. Il faut choisir un tissu léger et qui facilite la respiration pour un port agréable et confortable tout en évitant la transpiration. Le port de cet accessoire est une solution pour retrouver sa féminité, mais l’accompagnement d’un expert comme un coach de vie est aussi indispensable pour retrouver le bien-être.

Les avantages de faire appel à un coach de vie

Parfois, c’est dur pour une femme de vivre les conséquences d’un cancer et les effets de la chimiothérapie. C’est exactement dans ces moments difficiles que le coach de vie entre en scène pour apporter son soutien. Beaucoup de femme se sentent rejetées à cause de leur corps imparfait, et d’autres sont déçues de la situation qu’elles vivent. Le professionnel peut offrir son accompagnement et ses conseils pour être plus fortes et retrouver la joie de vivre et le bien-être.