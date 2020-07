Découvrir les 5 blessures émotionnelles

Tout savoir sur les 5 blessures de l’âme

Les blessures de l’âme sont souvent invisibles, pourtant, elles contrôlent la vie de plusieurs personnes et les conduisent dans une situation de mal-être. Il est à noter que ne pas connaître ces émotions impacte grandement notre vie quotidienne.

Quelles sont les 5 blessures émotionnelles ?

Le concept de ces blessures de l’âme a été mis en relief dans les travaux de recherche menés par un psychiatre américain et qui est ensuite repris par Lise Bourbeau, l’auteur du livre parlant de la technique de guérison des 5 blessures par hypnose. Ce livre propose également un test sur ces blessures émotionnelles que vous pouvez réaliser afin de trouver des solutions pour y remédier. Le test ne prendra qu’une dizaine de minutes. Certaines blessures sont plus profondes que d’autres et existent dès la naissance. Pour la plupart des gens, ces blessures se présentent comme un frein les empêchant d’être eux même. Le rejet est la première blessure. Lorsque la personne en est victime, elle s’isole et préfère être inaperçue. Elle se débrouille seule pour ne pas déranger les autres. Elle se sent également sous-estimée. La deuxième blessure est l’abandon. Un individu qui souffre de cette blessure a besoin d’une grande attention car il se sent souvent victime et triste. La personne fait toujours le premier pas après une dispute pour ne pas subir l’abandon.

La troisième est l’humiliation. Quand un sujet est victime de cette blessure, il n’écoute pas bien ses besoins et peut même souffrir pour les autres. La personne a peur de la liberté et se manque de respect. Elle n’écoute pas ses intuitions et s’humilie soi-même. Ensuite, il y a la blessure de la trahison. Beaucoup d’individus en souffrent. Cette blessure émotionnelle entraine la victime à avoir du mal à diriger, car elle manipule souvent son entourage ou ses employés pour arriver à son but. Elle manque de douceur dans la communication. Elle pense qu’en contrôlant les autres, elle ne peut pas être trahie. Elle change d’humeur tout le temps et se prend toujours supérieure aux autres. Enfin, la dernière blessure est l’injustice. L’individu se détache de ses émotions et des sensations sur le plan émotionnel et physique. Cette blessure de l’âme transforme la victime à devenir très perfectionniste et envieux. La personne souffrant de cette blessure veut être vue par tout le monde.

Soulager les blessures de l’âme avec un coach de vie

Dans un univers fait de routine, le coaching de vie est très bénéfique pour chaque individu. Beaucoup de gens ne supportent pas d’être humiliés, rejetés, abandonnés, trahis ou encore jugés. Ce n’est pas facile de vivre avec une lourde blessure dans l’âme. Face à tous ces problèmes, le coach de vie se met à la disposition de tous pour proposer des conseils et mieux affronter ces obstacles qui empêchent de vivre paisiblement. Le coach est spécialisé dans l’accompagnement de personne en difficulté et émotionnellement faible. Il saura comment motiver chaque individu pour l’aider à retrouver son bien-être.