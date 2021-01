Les meilleurs traitements anti-stress pour chien MP LABO

Un chien peut-il aussi être stressé?

Selon les études, les animaux de compagnie sont des êtres qui peuvent être de bons alliés contre le stress. Ils nous fascinent avec leur façon de vivre et leur façon de se comporter envers nous. Pourtant, à des moments inattendus, ces amis à quatre pattes peuvent changer de comportement. Tout comme leur maître, eux aussi peuvent connaître des situations de stress et être très sensibles, facilement irritables.

Quels sont les symptômes d’un animal stressé

Vous l’aurez constaté, le stress peut également toucher les animaux de compagnie. Étant donné qu’ils sont domestiqués, ils ont appris à développer des liens sociaux et sont dotés d’émotions. Vous le constaterez quand votre chien remue ardemment dans tous les sens quand vous jouez avec lui. Cela montre sa joie et indique qu’il est content de passer du temps avec son maître. Mais dans le cas où son chien commence à être las, il faut se demander s’il n’est pas stressé.

Les symptômes de stress chez le chien sont généralement visibles de par ses comportements. Il a tendance à mettre ses oreilles en arrière et se met à bâiller dans la plupart des cas. Cela montre que le chien est nerveux ou a peur, c’est souvent un signe qu’il est anxieux. Si le stress n’est pas identifié à l’avance, il est possible que l’animal perde considérablement de poils. Certes, hormis les périodes de mue, il arrive que votre boule de poils arrache quantitativement son pelage par crise d’angoisse. Pour éviter cela, cliquez sur le lien www.mplabo.eu/fr/nos-produits/calmants-stimulants/ pour trouver les meilleurs remèdes contre le stress. Par ailleurs, le chien peut aussi avoir des troubles digestifs, et des halètements excessifs. Il peut également aboyer sans raison apparente et cela s’accompagne de crise d’hyperactivité.

Que faire si son chien est stressé ?

Si son animal de compagnie est stressé, le mieux est de définir les causes qui l’ont poussé à cet état. Seulement, la plupart du temps, il est assez difficile de les déceler. Toutefois, il existe des sources de stress qui sont à peu près le commun de tout animal canin. Le premier est le changement brusque dans son quotidien. Cela peut être au niveau de son environnement, de son alimentation, l’arrivée d’un bébé ou d’un autre animal de compagnie… L’ennui et le manque d’activité aussi peuvent être à l’origine de la crise émotionnelle chez votre toutou. Le stress peut également être lié à des troubles de santé, il peut avoir des bobos qui lui font mal.

Plusieurs paramètres peuvent ainsi conduire votre fidèle animal au stress. Le mieux est donc d’éviter la situation ou sinon de l’adapter gentiment à y faire face. Il existe aussi plusieurs produits sous forme de compléments alimentaires pour apaiser et calmer votre chien. MP LABO est la marque leader des produits pour animaux de compagnie et qui détient une meilleure efficacité. Elle propose d’ailleurs des produits naturels à base de nutriments et de divers oligo-éléments servant de calmants et de stimulants.

Bref, à un moment donné de la vie, humain ou animal peut être voué à des états de stress. Pour l’humain, il est possible de se confier à un coach de vie spécialisé. Celui-ci saura apporter des techniques et des pratiques qui vous seront idéales pour gommer vos stress et vos anxiétés.