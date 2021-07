Lorsqu’on parle de sexe, chacun a ses appétences, ses goûts et ses tendances. Certains tirent le maximum de plaisir dans les préliminaires tandis que d’autres ont un goût plus prononcé pour les pénétrations. En parlant de pénétration, si vous souhaitez essayer pour la première fois le sexe anal, vous devez vous préparer tant psychologiquement qu’en termes d’accessoires. Les sextoys sont des jouets qui ont su convaincre une frange importante des Français dans leurs expériences de sexe anal. Mais, pour que ce soit une réelle partie de plaisir, le lubrifiant est un compagnon indispensable. Si vous cherchez un lubrifiant qui pourra maximiser les sensations et vous permettre de prendre votre pied, découvrez dans cet article quel gel lubrifiant anal vous devez choisir pour un sextoy.

Gel lubrifiant anal pour votre sextoy en silicone

Le silicone est une matière qui plait particulièrement en matière de sextoys. Cela s’explique par le fait qu’il ressemble beaucoup à la peau humaine. Si vous avez un gadget sexuel en silicone, vous devez trouver le gel lubrifiant anal qui lui convient. Mais, parlons d’abord de ce que vous devez éviter. Il est souhaitable de ne pas associer deux gadgets en silicone. Il est préférable d’éviter un lubrifiant à base de silicone pour un sextoy en silicone. Cela aura pour conséquence de coller le jouet à votre corps. Vous pouvez par contre utiliser un gel à base d’eau qui va simplifier les pénétrations. L’huile est également une alternative particulièrement efficace avec un sextoy anal.

Lubrifiant pour un sextoy en Verre borosilicate

Pour un sextoy en verre borosilicate, vous pouvez utiliser tous les types de lubrifiants qui existent. Le fait est que le verre est un matériau imperméable. Cela évite de toute sorte d’absorptions et toutes réactions chimiques qui pourraient vous être nuisibles. Ainsi, vous pourrez prendre votre pied en testant le maximum de positions à l’aide d’une variété de tailles. Les lubrifiants à base d’eau sont des accessoires particulièrement efficaces pour faciliter l’utilisation de votre jouet en verre. Il existe une multitude de boutiques spécialisées dans lesquelles vous pourrez bénéficier des meilleurs gels. Par contre, il faudra faire attention à leur composition pour éviter les risques d’allergie.

Du gel pour un sextoy en acier chirurgical

Si vous avez été séduit par un sextoy en acier chirurgical, vous avez la possibilité de toucher à tous les lubrifiants pour votre plus grand plaisir. L’acier chirurgical est un métal imperméable qui vous donne la latitude d’utiliser du gel lubrifiant anal à base d’eau pour vos instants coquins. L’huile lubrifiante est également un choix judicieux qui saura faire envoler le coefficient de votre plaisir. Si vous mesurez les risques d’allergie, vous passerez un moment intense en sensations. Vous pouvez, pour un sextoy en acier chirurgical, opter également pour un gel lubrifiant anal en silicone.

Pour conclure, vous avez pu voir dans cet article, le gel lubrifiant anal qu’il faut pour vos jouets intimes. Vous pourrez désormais orienter votre choix en fonction de vos envies et surtout de vos accessoires. Veuillez profiter de cet excellent moment de plaisir !