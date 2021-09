Qui peut consulter un sophrologue ?

La consultation d’un sophrologue est une solution permettant à toute personne d’améliorer sa qualité de vie. Cette thérapie accompagne l’individu dans la connaissance de soi et la recherche de l’équilibre entre le sens et les émotions.

La sophrologie pour les femmes enceintes et les nourrissons

Cette pratique permet de mobiliser les ressources de la personne pour l'aider à mieux affronter une situation précise. La sophrologie est donc une thérapie adaptée aux femmes enceintes. Elle permet en effet à la femme de mieux se préparer à l'accouchement. Le praticien va ainsi lui apprendre à visualiser cet événement de manière positive. Le sophrologue va lui demander de faire des exercices de respiration et de relaxation pour apaiser ses craintes. Les séances de sophrologie prénatale commencent généralement dès le 3ème trimestre de la grossesse.

La thérapie est aussi utile après l’accouchement afin de tisser une relation harmonieuse entre le bébé et la maman. Certaines mères supportent mal la séparation avec le nourrisson et elles peuvent transmettre un mal-être à leur bébé. La respiration abdominale participe à la détente de l’organisme lorsqu’on l’effectue doucement et en profondeur. Le professionnel de la sophrologie peut aider chaque femme à réaliser des exercices de respiration simples.

La sophrologie chez des enfants et les adolescents

Lorsqu’un enfant se construit, il peut perdre ses repères. Il ne comprend pas les changements qui se produisent au niveau de son corps et sa vie. À ce propos, le sophrologue pourra l’aider à assimiler l’art du lâcher-prise et à développer sa capacité à se relaxer. Comme chez les adultes, la technique permet également aux enfants et adolescents d’évacuer leur stress tout en calmant leur mental. La thérapie est également essentielle pour stimuler la créativité, la concentration et la capacité d’imagination des enfants. Les consultations leur proposent des exercices respiratoires qui sont nécessaires à l’appréhension du corps. Bien sûr, le praticien fait le point avec les parents au cours de chaque séance.

La thérapie chez les personnes âgées

Cette discipline accompagne également les séniors en leur permettant de maintenir leurs fonctions physiques, psychologiques et cognitives. En plus, la sophrologie agit sur le stress et la confiance en soi. En outre, la thérapie permet aux personnes âgées d’avancer plus sereinement dans l’âge en limitant les effets liés au vieillissement. On cite par exemple les douleurs, la dépression, les problèmes de sommeil, les troubles de mémoire, etc. En cas de douleur chronique, la sophrologie procure une détente corporelle, permettant un bien-être physique et mental.Vous pouvez compléter votre séance de sophrologie par un coaching de vie pour optimiser davantage votre bien-être. Vous aurez ainsi de nombreux conseils pour mener une vie plus paisible.